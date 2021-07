Serie A, si potranno effettuare 5 cambi anche in questa stagione

La Lega Serie A ha ufficializzato le cinque sostituzioni anche per la prossima stagione calcistica, quella 2021-2022. La FIGC, infatti, ha approvato deciso di approvare per l'ultimo anno l'emendamento temporaneo concesso dall’IFAB fino al 31 dicembre 2022. Questo il comunicato ufficiale della FIGC: "Preso atto che l’IFAB, in considerazione del perdurare della emergenza epidemiologica per COVID-19, ha esteso l’emendamento temporaneo della Regola 3 del gioco del calcio, relativo alla possibilità di utilizzare il numero massimo di 5 sostituzioni, fino al 31 dicembre 2022;