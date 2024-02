Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: Bremer e Locatelli in diffida

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulle decisioni del Giudice Sportivo. Ecco il comunicato: "CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA KRISTENSEN Thomas Thiesson (Udinese): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario. CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA BOLOCA Daniel (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione). IZZO Armando (Monza): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).