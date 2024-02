Juventus, l’approfondimento sul Frosinone: gialloblù ai raggi X

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sul Frosinone . Ecco il comunicato: "Un gruppo con elementi giovani ed interessanti, tanti ex e una sfida non sottovalutare. Andiamo alla scoperta del Frosinone di Eusebio Di Francesco, in questa stagione affrontato già due volte tra campionato e Coppa Italia. I NUMERI DEL FROSINONE Il Frosinone ha ottenuto 23 punti in questo campionato (6V, 5N, 14P), appena due in meno rispetto a tutta la sua precedente stagione giocata in Serie A (25 nel 2018/19); tuttavia, da inizio dicembre, quella ciociara è una delle due formazioni che hanno perso più partite (nove come la Salernitana) e quella che ha incassato più reti (31) nella competizione. Il Frosinone non ha mai tenuto la porta inviolata nelle ultime 10 partite di campionato, subendo 28 reti totali (2.8 a incontro) e almeno tre in ognuna delle ultime tre gare giocate nella competizione: ad oggi, i ciociari non hanno mai infilato una serie di quattro incontri in Serie A con tre o più reti al passivo.

Il Frosinone (50%: 16/32) è l’unica squadra ad aver realizzato almeno la metà delle proprie reti da palla inattiva in questo campionato. Solo Atalanta (65.5), Torino (56.8) ed Hellas Verona (56.6) recuperano più palloni a partita di quelli del Frosinone (55.8). I SINGOLI Tra le file dei ciociari è presente il giocatore che ha portato a buon fine più dribbling in questa Serie A (Matías Soulé, 73). Matías Soulé (10 reti) è uno dei soli due giocatori nati a partire dal 2003 in doppia cifra di gol in questa stagione nei cinque principali campionati europei, in compagnia di Jude Bellingham (16 gol). L’argentino ha giocato le sue prime 15 gare di Serie A con la Juventus. Abdou Harroui è l’unico giocatore nella rosa del Frosinone ad aver battuto la Juventus in più di una occasione nel campionato di Serie A: per lui due vittorie in quattro sfide ai bianconeri, entrambe con la maglia del Sassuolo (anche se totalizzando appena 54’ in campo). Dopo aver preso parte a tre reti (un gol e due assist), nelle sue prime tre presenze in assoluto in Serie A, Reinier non è entrato in alcuna marcatura nelle successive 10 partite giocate in questo campionato. Tuttavia, da inizio dicembre, il classe 2002 ha giocato oltre un’ora di partita solo nell’ultimo turno contro la Roma. Solo Andrea Colpani (sette) e Giacomo Bonaventura (sei) hanno segnato più gol di Luca Mazzitelli (cinque, al pari di Antonio Candreva e Lorenzo Pellegrini) tra i centrocampisti italiani in questo campionato di Serie A. Prima di questa stagione, il giocatore del Frosinone ne aveva realizzato appena uno su un totale di 49 presenze nella competizione. Walace (193) e Stanislav Lobotka (168) sono gli unici due centrocampisti che hanno recuperato più palloni di Enzo Barrenechea (163) in questa Serie A.