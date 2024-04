Serena: “La Juventus vuole inaugurare un nuovo ciclo”

L'ex calciatore e attaccante della Juventus Aldo Serena ha parlato intervistato dai microfoni de Il Corriere di Torino, ai quali ha detto la sua sulla squadra bianconera ed il suo futuro: "Da Giuntoli aspetto un lavoro simile a quello che ha fatto proprio a Napoli oppure al lavoro svolto da Sartori con il Chievo, l’Atalanta e ora il Bologna. Giuntoli ha la capacità di individuare giocatori emergenti che in bianconero possono ampliare le loro qualità. La Juve non ha costruttori di gioco capaci di verticalizzare e di dettare spazi e tempi agli attaccanti. Alla forza fisica andrebbe aggiunta un po’ di qualità. Koopmeiners è un ottimo tuttofare, ha il senso del gol e sa garantire interdizione. Bisognerebbe però creare le condizioni perché possa esprimersi al massimo, come nell’Atalanta. Koopmeiners sarebbe un buon acquisto, ma servirebbe anche un altro innesto di maggiore qualità. La Juve mi sembra voglia inaugurare un nuovo ciclo. E questo potrebbe interessare anche la guida tecnica. Allegri ha vinto tantissimo, farà sempre parte della storia bianconera. Più che un grande gestore, servirebbe un allenatore più didattico, in grado di insegnare e costruire. Un profilo come quelli di Thiago Motta o Gilardino. Mi piace molto anche Amorim, ma sembra che l’allenatore dello Sporting Lisbona sia stato prenotato dal Liverpool".