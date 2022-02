Sconcerti: “Serie A? Se si ricominciasse adesso, la Juventus sarebbe già la migliore”

Il giornalista ha parlato

Mario Sconcerti , noto giornalista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari argomenti tra cui la situazione in campionato della Juventus : " Juve? Se si ricominciasse adesso, la Juventus sarebbe già la migliore. Ci sono già stati sei mesi di scrematura e ricerca di un equilibrio e forse è stato trovato . Ora manca un po' di continuità, ma potrebbe arrivare. Tornerà Chiesa poi il prossimo anno e non so quali aggiunte ci saranno. E' vicino ad essere una squadra completa. Ha un parco giocatori che poche in Italia.

Il derby di domani contro il Toro? Se attacchi la Juventus con tanti uomini devi stare attento, perché come perdi la palla, il centrocampista mette l'attaccanti davanti al portiere. Vedi il gol di Vlahovic al Verona. Sono avversari molto adatti alla Juve, che è una squadra bloccata sulla trequarti, ti aspetta per farti male in ripartenza. Sarà comunque un derby, il risultato è importante. Neanche la Juve può permettersi di perdere altri punti. Sconfitta Inter di ieri? A me è sembrata una mezza partita da parte di entrambe. Hanno giocato in modo diverso da come giocano spesso. Entrambe con un centrocampo basso, il Liverpool non pressava come sempre, Salah ha fatto poco, ma anche altri elementi. L'Inter ha commesso lo stesso tipo di errore, ha giocato a metà e non ha attaccato con la squadra ma con qualche uomo.