Sconcerti: “Scudetto dell’Inter ottenuto senza avversari. Titolo diverso dopo il dominio Juve”

L'analisi del giornalista

"È uno scudetto diverso. Perché è stato ottenuto senza avversari, infatti è arrivato presto, molte settimane fa. Diverso per le due uniche sconfitte che non arrivano nemmeno a macchiarlo. Perché l’Inter è rimasta una sola partita senza segnare gol, zero a zero a Udine , un momento fragile, quando sembrava che il Milan avesse preso il volo. Diverso perché è stato studiato a tavolino, pezzo su pezzo, senza dover cadere in un rimpianto. Se prendiamo l’Inter della prima giornata scopriamo che è la stessa di oggi, mancavano De Vrij e Skriniar infortunati. È uno scudetto diverso perché arriva dopo nove anni di dominio Juve. L’Inter è stata l’unica a farsi trovare pronta nel momento in cui la Juve ha chiuso la sua strada. La semplicità con cui ha vinto conferma che nessuno era preparato a farlo al posto suo".

"Pirlo è l'errore più piccolo commesso dalla Juventus. Gli è stata data una squadra in ricostruzione, una rosa in ricostruzione. Poi certo ci ha messo anche del suo, ma è stato un anno di errori complessivi della Juventus, partiti dal caso Suarez fino ad arrivare alla storia della Superlega e al comportamento strano di Ronaldo. Scudetto all'Inter? E' stata con la costruzione della difesa che si è cominciata a vedere la squadra da Scudetto. E' un titolo diverso, perché arriva dopo nove anni di Juventus ed è curioso che a metterne fine al ciclo sia quello che lo ha iniziato. Sicuramente è una squadra completa, cosa che non si può dire di tutti gli altri. Era l'unica pronta ad aspettare la fine della Juventus. Non c'è stato campionato praticamente". Intanto scoppia una bomba in Inghilterra, Klopp fa fuori mezza squadra, occasioni pazzesche per la Juventus e non solo<<<