Sconcerti: “Parlare di 4-4-2 è facile, ma in questo modulo come lo metti Chiesa?”

Il giornalista ha parlato

Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Juventus e altri temi della settimana, come la prestazione delle italiane in Champions League. Queste le sue parole in merito: "Kean? E' più esterno come prima punta, ma quando sta bene può fare entrambi i ruoli. La coppia per esempio Morata-Kean sta bene. Parlare di 4-4-2 è facile, ma in questo modulo come lo metti Chiesa? Dybala ha meno problemi, è una seconda punta, ma secondo me Chiesa è una punta. Se gli fai fare il tornante, può anche farlo, ma lo fa da giocatore normale. Ma la differenza la fa se ha campo e può dribblare.