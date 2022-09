Sconcerti: “La Juventus è una squadra ingestibile, aveva ragione Sarri”

Mario Sconcerti, giornalista, ha rilasciato delle dichiarazioni a TMW Radio, parlando della Juventus. Ecco le sue parole: "Allegri? Ho stima di lui, penso che in questo momento non riesco a gestire una situazione quasi ingestibile. Il riassunto della Juve lo fece Sarri due-tre anni fa, ossia è una squadra inallenabile ora. Sono giocatori viziati, coccolati, spremuti, dove manca uno spirito di squadra. Gli consiglio di recuperare quei 5-6 titolari che sono fuori ora. C'è difficoltà nel costruire gioco negli ultimi trenta metri, dovevano farlo Pogba e Di Maria e non ne hai nessuno dei due. Diamo troppa importanza agli schemi, oggi la Juve in questo momento ha pochi giocatori".