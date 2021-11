Sconcerti: “Dybala può risolvere tanti problemi della Juve”

Il giornalista ha parlato

redazionejuvenews

Mario Sconcerti, noto giornalista sportivo, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di vari argomenti tra cui il match di ieri vinto in Champions League dalla Juventuscontro lo Zenit in Champions League: "C'è stato un inizio di soluzione per Allegri, soprattutto la posizione di Dybala, che è stato il regista offensivo, oltre che attaccante ieri. La Juve non ha il giocatore che può risolvere i problemi. Se Dybala si convincesse a occupare quel ruolo in maniera definitiva, la metà dei problemi della Juve potrebbero risolversi e non sto scherzando. Credo ci sia stato un passo in avanti, anche merito di un avversario modesto come lo Zenit.

Impostazione contro lo Zenit è quella fissa e titolare? Credo di sì, credo si avvicini alla squadra titolare che desidera Allegri. C'è da chiedersi perché ha un certo rendimento in Europa e un altro in Italia in Serie A. Problema attico ma anche di disponibilità che ti danno i giocatori. Il problema è convincere i giocatori di essere gli stessi in tutte le partite. L'Atalanta è una bella realtà non vince nulla? Non è obbligatorio vincere. Fa quello che hanno fatto tanti altri. Ho visto la partita di ieri, vedo l'unica squadra europea italiana. Il Milan è una squadra a parte, è un insieme di qualità latina e italiana, allenata benissimo, con Pioli che oggi ha qualcosa di più degli altri nella gestione della sua squadra. L'Atalanta è una vera squadra europea.

Può arrivare a vincere qualcosa, magari una Coppa Italia. Non credo lo Scudetto, quest'anno avrebbe potuto ma è stata sfortunata nel perdere diversi elementi tutti insieme. Disfatta Roma contro il Bodo? Sì, hanno sbagliato tutti ma hanno pagato solo alcuni giocatori e lui no. Io vorrei sapere come giudicano i giocatori lui. Quando si comanda ci si deve mettere sulla stessa linea di chi si comanda".