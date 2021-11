Juventus-Zenit: le curiosità della sfida

I bianconeri hanno vinto ieri sera contro la squadra russa la quarta partita della fase a gironi della Champions League

redazionejuvenews

Una grande serata per la Juventus quella di ieri, con i bianconeri che hanno vinto per 4-2 contro lo Zenit, allontanando le critiche degli ultimi giorni, piovute addosso alla squadra dopo le due sconfitte consecutive arrivate in campionato contro il Sassuolo e il Verona. Un Serie A che si sta rivelando difficile per la Juventus, a 15 punti e a metà classifica: decisamente diverso il cammino in Europa, dove i bianconeri hanno vinto quattro partite su quattro del loro girone, staccando con due giornate di anticipo il pass per gli ottavi di finale.

Una partita, quella di ieri, dove la squadra di Massimiliano Allegri ha messo in campo grinta e determinazione, spinta forse anche dal ritiro deciso dal tecnico, che dopo il giorno di pausa concesso oggi, ricomincerà domani e durerà fino a sabato, giorno della partita contro la Fiorentina, l'ultima prima della sosta per le Nazionali. Attraverso il suo sito internet, la Juventus ha analizzato il match di ieri sera, fornendo cinque curiosità sulla partita e sui giocatori scesi in campo allo Stadium.

"TRIS JUVE - La Juventus ha vinto tutte le prime quattro gare di un girone di Champions League per la terza volta nella competizione, dopo essere riuscita nel 1995/96 e nel 2004/05.

FATTORE JOYA - Paulo Dybala ha preso parte a 10 gol in 10 presenze in stagione in tutte le competizioni (sei reti, quattro assist), due in più di quanto aveva fatto in tutta la scorsa, in 26 presenze (otto: cinque reti, tre assist).

FEDE ALL'ALLIANZ - Federico Chiesa è il primo giocatore della Juventus capace di segnare in quattro presenze casalinghe di fila in Champions League da David Trezeguet nel novembre 2001.

150 - Álvaro Morata e Wojciech Szczesny hanno collezionato entrambi la 150ª presenza in tutte le competizioni con la maglia della Juventus.

50 - Sia Alex Sandro che Paulo Dybala hanno giocato la loro 50ª gara in Champions League con la Juventus." (Juventus.com)