Sassuolo-Juventus, cinque pillole dalla vittoria di ieri

Ieri sera sofferta e preziosa vittoria della Juventus contro i neroverdi. Ecco alcune curiosità statistiche dopo il match del Mapei Stadium.

Moise Kean(16) e Giacomo Raspadori(18) sono gli unici due giocatori italiani nati dal 2000 in avanti con più di 15 gol all’attivo in Serie A. Nono gol in questa Serie A per la Joya, che diventa il miglior marcatore in solitaria della Juventus nel campionato in corso. Quinto gol in questo campionato per Moise Kean che solo una volta ha siglato più reti in una singola stagione in Serie A (sei nel 2018/19)".