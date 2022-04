I TOP e FLOP di Sassuolo-Juve: Kean decisivo, Bernardeschi impalpabile

Andiamo alla scoperta dei TOP e FLOP della partita di ieri sera al Mapei Stadium tra Sassuolo e Juve: chi sono stati migliori e peggiori?

Contro il Sassuolo ieri sera al Mapei Stadium la Juventus ha portato a casa una partita tanto difficile quanto importante. I padroni di casa hanno fatto una gara di grande intensità, creando parecchi pericoli e spingendo molto, soprattutto nel primo tempo. Il gol del vantaggio neroverde sembrava aver messo il match ulteriormente in salita, ma poi è arrivata la rimonta dei bianconeri, con due gol arrivati nei minuti finali dei due tempi. Per la squadra di Massimiliano Allegri questi sono tre punti d'oro , perché consentono di staccare le inseguitrici, tutte uscite sconfitte da questo turno, blindando così il posto Champions , ma anche di avvicinare il terzo posto del Napoli , sconfitto con una rocambolesca rimonta a Empoli. Ma chi sono stati i migliori e i peggiori in campo?

Per quanto riguarda i TOP, non si può non partire dagli autori dei due gol. Kean è entrato molto bene nel match, ripagando la fiducia di Allegri e dando nuove energie alla Juve in sofferenza. Le sue qualità migliori le dimostra quando fa giocate d'istinto, come in occasione dell'1-2, in cui si gira bene, brucia il difensore e beffa Consigli con un colpo da tre punti. A Dybala invece è bastato un lampo dei suoi per trovare il gol dell'1-1: la sua qualità tecnica è indiscutibile. Prove di sostanza per Morata e Zakaria.