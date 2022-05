Sarri: “C’è il rischio di un anno zero. Milinkovic? Vorrei ripartire da lui”

Ieri la Lazio ha pareggiato per 3-3 all'Olimpico contro il Verona, conquistando il quinto posto. Queste le dichiarazioni del tecnico a Dazn.

Ieri la Lazio ha chiuso il campionato pareggiando 3-3 all'Olimpico contro il Verona. Con questo punto i biancocelesti hanno conquistato il quinto posto, davanti alla Roma. Al termine del match, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn: "Subire tanti gol non mi fa piacere. Un miglioramento c’è stato: nel girone di ritorno abbiamo preso 21/22 gol, mi pare, contro i 36 dell’andata. Spesso abbiamo preso gol in partite dove non abbiamo concesso tanto. Si esce con un po’ di amaro in bocca di aver incassato parecchie reti, nonostante si sia subito poco a volte. Sono contento di come si sia cementato il gruppo a un certo punto della stagione. Ho visto la voglia in tutti di cambiare. Infatti da lì in avanti abbiamo risolto buona parte dei problemi. Chiaro che dal punto di vista tattico questa fragilità difensiva va risolta a ogni costo. Altrimenti i passaggi a vuoto ci saranno con problematiche enormi".