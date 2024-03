Santini: “Retegui? Servirebbe più al Milan che alla Juventus”

Intervistato a Tv Play, Fabio Santini ha parlato dell'attaccante del Genoa, Mateo Retegui. In ottica Juventus, il giornalista ha detto: "Ci sono delle variabili, bisogna vedere chi siederà in panchina alla Juve e al Milan. È fuori discussione che un giocatore come Retegui, un finalizzatore d’area, probabilmente serve di più al Milan che alla Juventus. Perché coniuga alcuni aspetti tecnici, ovvero forte di testa e rapinoso nell’area piccola nell’area del rigore, come Giroud, è uno che vede bene la porta, ha un tiro potente… Insomma io lo vedo più per il Milan ma contano gli aspetti finanziari. La Juventus cosa fa? Potrebbe cedere Chiesa e non Vlahovic come si va dicendo. Ci sono offerte su Chiesa dalle big della Premier League, in particolare dal Liverpool. Vendendo Chiesa si portano a casa un 40-45 milioni circa, con quella cifra la Juventus può andare a bussare alla porta di Retegui che non si deve vedere qui come un doppione di Vlahovic, ma semmai come una sua spalla. Anche qui la Juventus dovrà fare, come si dice a Milano, i conti della serva".