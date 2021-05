Salvetti, sindaco di Livorno: “Allegri lusingato dal Napoli, sta valutando 3 proposte”

Il primo cittadino ha parlato del futuro del tecnico

La Juventus ha vinto la Coppa Italia nella finale contro l'Atalanta, bissando il successo ottenuto a gennaio in Supercoppa contro il Napoli. Andrea Pirlo ha alzato il secondo trofeo della sua stagione, costellata da alti e bassi e da tante delusioni: l'eliminazione dalla Champions e il quinto posto in campionato sono solo la conseguenza di un'annata difficile, che potrebbe comunque ancora regalare la qualificazione alla prossima Champions League.

Intanto di futuro ha parlato anche Dino Zoff, dicendo la sua su Gianluigi Buffon che a fine stagione lascerà per la seconda e definitiva volta la Juventus: "Mi fa piacere per lui che è ancora in campo, io purtroppo non lo sono già da un po'. Già giocare è importante, figuriamoci vincere come ieri. Complimenti a lui. Non voglio dare giudizi, ognuno fa quello che si sente. Se ha ancora voglia di giocare fa bene a continuare. I portieri hanno lunga durata, è una grande soddisfazione. Si fa sempre fatica a smettere".