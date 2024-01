Allegri: “Domani sarà totalmente diverso dalla partita di Coppa Italia”

Il tecnico della Juventus presenta la partita in programma domenica allo Stadio Arechi di Salerno e valevole per l'ultima giornata del girone di andata

La Juventus scenderà in campo domani pomeriggio contro la Salernitana nella partita valevole per la diciannovesima giornata del girone di andata di Serie A. Il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri presenta la partita in conferenza dalla sala stampa dell'Allianz Stadium.

SALERNITANA - "Giocare a Salerno non è semplice. Dopo la vittoria di Verona in campionato hanno speranze di salvezza, domani sarà totalmente diverso dalla partita di Coppa Italia".

OBIETTIVI - "Noi dobbiamo lavorare e continuare a farlo. Stiamo bene fisicamente e di testa, ma non bisogna esaltarsi troppo: non dobbiamo abbassare la guardia e lavorare ogni giorno. Domani è una partita diversa da giovedì, dobbiamo fare un passo alla volta allenandoci bene ogni giorno".

QUOTA SCUDETTO - "Non si vive di supposizioni ma di fatti. L'Inter può girare a 48 punti, e la posizione sarebbe 96. Noi dobbiamo chiudere il girone al meglio ed aumentare il margine sulla quinta, perchè il nostro obiettivo primario è quello di tornare a giocare la Champions. Non bisogna abbassare la guardia, ma solo lavorare bene".

STAGIONE - "Per arrivare in fondo non possiamo avere solo 11 giocatori. Tutti devono essere coinvolti, alla Juventus va messo da parte l'io e ragionare per il noi. Questo gruppo sta facendo cose improntati perchè tutti hanno messo i propri obiettivi al servizio della squadra".