Sacchi: “Juve in 10? Una squadra di alto livello avrebbe vinto lo stesso”

Intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello Sport Sacchi ha analizzato il pareggio della Juve contro l'Empoli

Intervenuto sulle pagine de La Gazzetta dello SportSacchi ha analizzato il pareggio della Juve contro l'Empoli: "Uno stop imprevisto, quello della Juve. Chi poteva aspettarsi che pareggiasse in casa contro l’Empoli proprio alla vigilia della supersfida contro l’Inter? Un solo giocatore della Juve, Vlahovic tanto per dirne uno, costa quanto tutta la squadra toscana, però nel calcio non esiste nulla di impossibile. Si dirà che la Juve ha giocato in dieci per gran parte della partita. Verissimo, ma le squadre di alto livello, quando c’è un’organizzazione alla base, riescono a rendersi pericolose e a tenere il campo anche se hanno un uomo in meno.

La verità è che, con un corretto posizionamento e con l’occupazione degli spazi, è possibile contrastare una squadra in superiorità numerica. La Juve, che sta facendo bene in questo campionato, non ha ancora quella qualità e quella consapevolezza che le permetterebbero di affrontare una sfida in dieci contro undici. Il risultato, tutto sommato, è giusto: i bianconeri sono riusciti a passare in vantaggio, ma non hanno avuto la forza per contenere il ritorno dell’Empoli. La Juve, comunque, è una squadra molto solida. Tutti si aiutano, c’è grande spirito di gruppo, c’è partecipazione, hanno fortissime motivazioni che nascono dalla stagioni passate e da ciò che è avvenuto l’anno scorso.

Non so se il pareggio contro l’Empoli possa influire a livello psicologico sulla sfida contro l’Inter. Ci sono due possibilità, in questi casi: o ti innervosisci e non riesce a esprimere il massimo, oppure ti carichi, aumenti la grinta e la determinazione e fai una prestazione eccezionale. Io non credo che la Juve, per quanto si è visto finora in questa stagione, si abbatta a livello mentale. Avranno ancora più voglia di dimostrare il loro valore, di stupire la gente, di continuare nel duello per lo scudetto".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.