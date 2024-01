Juve, Szczesny: “Un pareggio meritato e neanche così negativo”

Al termine della partita contro l'Empoli il portiere della Juve Szczesny ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Fa sempre male non vincere in casa, ma per come si era messa la partita è un punto positivo. Abbiamo dato una risposta di una squadra unita, compatta. Ci prendiamo questo punto e ci prepariamo per la prossima. Siamo stati molto bravi a compattarci e a non subire quasi niente. Peccato non siamo riusciti a portarla a casa. Con la qualità che hanno loro, con i giocatori offensivi che hanno messo nel secondo tempo è dura non concedere niente. È un pareggio meritato e neanche così tanto negativo".