Sabatini: “Yildiz non ricorda Del Piero, ma Roberto Baggio”

Ecco le sue parole: "Nel primo tempo ha fatto una partita discreta, nella ripresa considerando la superiorità numerica secondo me ha fatto poco perché è andata ad attaccare ad imbuto e quindi combini poco ma alla fine è evidente dalla prima giornata e mano mano che passa il campionato sembra che facciano una lotta per rivendicare qualcosa che li è stato tolto l'anno scorso e questa è l'impressione che dà la Juventus. È avere un nemico e una rivincita da prendere compatta molto il gruppo e l'ambiente.

Vlahovic va giudicato per le prestazioni, è un grande centravanti quando gioca delle gare sereno e quando non ha l'ansia di prestazione. Yildiz? Ha qualcosa di Baggio, quel gol segnato in n Coppa Italia ha qualcosa del gol che Baggio ha segnato contro la Cecoslovacchia".