Calciomercato, Dragusin svista Juventus? Ora lo vuole il Bayern Monaco

Chissà se alla Juventus si staranno mangiando le mani. Questo sarebbe il quesito che indirettamente si sarebbe posto Sportmediaset nel suo servizio di calciomercato su Radu Dragusin . Il difensore centrale del Genoa sarebbe protagonista di un ottimo campionato, lo stesso che avrebbe catalizzato l'attenzione di diversi club europei di primo livello. In Premier League si è parlato di Newcastle e Tottenham , mentre per ultimi si sarebbe aggiunto il forte interesse del blasonato Bayern Monaco .

Di fronte a una concorrenza agguerrita, disposta probabilmente ad accontentare le richieste economiche del Genoa, le possibilità che Dragusin lasci la Serie A sarebbero molto elevate. Tali avvenimenti, farebbero riflettere dalle parti del mondo Juventus, lo stesso che ha visto nel passato recente la cessione del calciatore in Liguria per 7,3 milioni di euro. Una plusvalenza sì, ma con il senno di poi non forse la scelta migliore per un calciatore che oggi sarebbe valutato circa 30 milioni di euro. Al tempo, il club bianconero ha lasciato partire senza troppi rimpianti il giocatore. Oggi, nonostante la grande retroguardia a disposizione di mister Allegri, qualche dispiacere potrebbe essere comprensibilmente sorto. La Juventus potrà comunque "consolarsi" con il 20% di quella che appare sempre più un inevitabile cessione da parte del Genoa.