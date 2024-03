Sabatini: “Juventus inguardabile e bloccata dalla paura per un tempo”

Il giornalista ha proseguito: "Un’ora di Chiesa senza giustificazioni è il link per la ripresa in cui, pur senza entusiasmare, la Juve ha sbattuto sui pali di Iling e Kean, sul Genoa che si è chiuso bene nella propria area e su un paio di occasioni non sfruttate da Vlahovic. Sbagliate, seppure per pochi minuti, le sostituzioni di Miretti e Cambiaso".