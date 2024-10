Russo: “Per il rinnovo di Vlahovic la Juventus non ha fretta”

Russo ha parlato del rinnovo dell'attaccante, Vlahovic: per il giornalista, l'argomento non sarebbe ad oggi una priorità della Juventus

Nel suo editoriale su Calciomercato.it, Maurizio Russo ha parlato del reparto offensivo della Juventus in ottica futura. Ecco cosa ha scritto: “Il rinnovo di Vhalovic sappiamo tutti che ha un contratto fino al 2026 con ingaggio a salire. Non c’è fretta per il rinnovo di contratto e alcuni incontri programmati da qui a Natale. Ci sono due possibilità: rinnovo per un altro anno oppure fino al 2029 con un ingaggio più basso. Milik non è un giocatore su cui si può puntare, ci aspettiamo che la Juventus possa fare qualcosa già a gennaio per non rischiare di compromettere il cammino sia in Serie A che in Champions. Lucca piace molto e la Juventus può giocarsi qualche giovane, come Mbangula e Adzic, per uno scambi di prestiti a gennaio per parlarne con calma poi a giugno in modo tale che i bianconeri possano avere un giocatore pronto. Calvert-Lewin è un’opportunità, ha un contratto in scadenza e la Juventus, con una cessione minore, potrebbe avere il cash necessario per acquistarlo”.

Russo: “Zirkzee tra i possibili vice Vlahovic”

Il giornalista ha proseguito: “A gennaio Lukebakio può essere un’opportunità perché il Siviglia ha problemi finanziari e tutti i calciatori sono in vendita. Ha un contratto lungo ma con 8 milioni non permetterebbe al Siviglia di fare minusvalenza. La Juventus potrebbe cavarsela con poco. Con Lukebakio abbiamo intervistato Sasha Tavolieri, giornalista belga, e ci ha detto che è più un giocatore da Fiorentina e che non ha i 90 minuti nelle gambe. Per cui a partita in corso può fare la differenza. Un’altra soluzione è Zirkzee, che sarebbe più di un vice Vlahovic. Con lui Motta avrebbe due attaccanti di ottimo livello”.