Rumenigge: “Douglas Costa? La pandemia ha stravolto tutto, non sappiamo come ci muoveremo sul mercato. Juve ancora in corsa per il titolo”

TORINO – L’amministratore delegato del Bayern Monaco Karl-Heinze Rummenigge ha parlato intervistato dai microfoni del programma televisivo Tiki Taka. Il dirigente dei campioni di Germania ha toccato molti argomenti, primo su tutti quello che riguarda il calciatore brasiliano in prestito dalla Juventus Douglas Costa: “Non abbiamo ancora deciso se riscattarlo, ma siamo molto contenti di quello che sta facendo. E’ bravo sia in campo che fuori, ma questa pandemia ha stravolto tutto e non sappiamo ancora come ci muoveremo sul mercato”.

Un commento poi il dirigente del Bayern lo riserva alla Juventus, in ritardo in questa prima parte di stagione, ma ancora in corsa per gli obiettivi stagionali. La partenza a stent dei bianconeri non convince infatti il dirigente, che non chiama gli uomini di Pirlo fuori dai giuochi, né per il campionato né per la Champions League, dove la Vecchia Signora ha avuto un percorso più netto: “Sta andando meno bene in campionato rispetto ad altre squadre, ma è ancora in corsa per lo scudetto e anche in Europa è un’avversaria di tutto rispetto. Mi auguro che il tricolore però lo vinca l’Inter, è da un po’ che manca un trofeo ai nerazzurri”.

Chiosa sul numero 7 della Juventus Cristiano Ronaldo, premiato a Dubai come calciatore del secolo. Rumenigge ha voluto elogiare il calciatore portoghese per quanto fatto nei suoi anni alla Juventus e in tutta la sua carriera, nella quale ha spesso, se non sempre, trascinato alla vittoria le squadre che lo avevano in rosa: “Ha meritato il premio come miglior giocatore del secolo, ha fatto dieci anni straordinari e sta facendo bene ancora oggi con la Juve. Noi siamo contenti di Lewandowski, che nel 2020 ci ha fatto vincere cinque titoli tra i quali la Champions League. E’ un attaccante straordinario”. Ma intanto attenzione alle ultime novità di mercato in casa bianconera: >>>> Cercasi attaccante, Paratici pronto al colpo: ecco chi può arrivare subito! <<<<