Rugani verso il rinnovo del contratto con la Juventus

Il difensore bianconero pronto a firmare il rinnovo del contratto con la Vecchia Signora per altri due anni

La Juventus sarà impegnata domani all'ora di pranzo contro il Genoa, nella partita valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di SerieA. I bianconeri, tra le mura amiche di un Allianz Stadium tutto esaurito, cercheranno di tornare alla vittoria per riprendere la loro corsa in classifica e verso la qualificazione alla prossima Champions League.