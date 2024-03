Tra acquisti e cessioni: la Juve comincia a pianificare il futuro

La qualificazione al Mondiale per Club è una vera e propria boccata d'ossigeno per le casse della Juve. I 50 milioni garantiti dalla competizioni saranno reinvestiti sul mercato, con Giuntoli che sta già cominciando a pianificare le prossime mosse .

Partiamo da un presupposto: non ci saranno acquisti a due zeri o grandissimi colpi. Il piano della Juve resta sempre lo stesso e sarà basato sull'abbassamento del monte ingaggi. Con l'addio di Pogba e Alex Sandro il club risparmierà molto e insieme ai soldi delle cessioni andrà poi a reinvestire sui colpi in entrata. In questo senso chi non accetterà le condizioni per il rinnovo sarà messo in vendita, da Szczesny fino McKennie e Iling.