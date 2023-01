Rosucci: “Con qualche difficoltà siamo riuscite a portare a casa il risultato”

La Juventus Women ha vinto la partita di Coppa Italia Femminile contro il Brescia portandosi in testa al girone

La JuventusWomen di Joe Montemurro è scesa in campo ieri contro il Brescia, vincendo la seconda partita del girone B della CoppaItaliaFemminile, che le bianconere guidano con 6 punti conquistati in altrettante partite. Mattatori della serata di ieri sono state quattro giocatrici diverse, con Martina Rosucci che ha invece vestito la fascia da capitano per 45 minuti fornendo un'altra grande prestazione.