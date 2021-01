Ronaldo, parla la madre: “Mangia una pizza a settimana, ma poi fa una serie di flessioni per smaltirla”

TORINO – La Juventus ha iniziato al meglio l’anno, vincendo tutte le partite che fino a qui ha disputato nel primo mese dell’anno, eccezion fatta per quello contro l’Inter a San Siro, che i bianconeri hanno perso per 2-0, mettendo in campo la prestazione peggiore della gestione Pirlo. I bianconeri ora hanno recuperato in classifica, e si trovano a sette punti dal Milan primo e a cinque dall’Inter seconda, con una partita da recuperare, quella contro il Napoli, vinta a tavolino e poi rinviata dopo la decisione del Collegio di Garanzia del CONI.

I bianconeri continuano comunque il loro cammino, con la squadra di Andrea Pirlo che questa sera giocherà contro la SPAL nella partita valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, che vincendo consentirebbe ai bianconeri di giocare la semifinale contro l’Inter, che ha vinto ieri sera contro il Milan per 2-1. I bianconeri punteranno questa sera alla vittoria, con Andrea Pirlo che effettuerà un po’ di turn over, per preservare i giocatori che fino a questo momento hanno giocato maggiormente.

Chi dovrebbe sicuramente riposare, almeno dall’inizio, è il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo, che il tecnico bianconero vuole preservare in vista delle importanti sfide delle prossime settimane, con la Champions League alle porte e le successive sfide di campionato anche. A rivelare un segreto sul portoghese è stata la madre del giocatore, Dolores Aveiro, che ha parlato intervistata dai microfoni della trasmissione Mãe Energia.

La mamma del portoghese ha parlato del programma alimentare del figlio, rivelando come il numero 7 bianconero abbia una debolezza in cucina: “Il suo piatto preferito è il balcalhau a bras, ma a mio figlio piace anche la pizza. La mangia una volta a settimana, ma quando ha finito fa una serie infinita di flessioni per poterla subito smaltire”.

