Ronaldo ha deciso il suo futuro: la conferma dal Portogallo

Il calciatore portoghese avrebbe deciso

redazionejuvenews

La Juventus sta per entrare nel vivo della nuova stagione e del mercato, con la fine dell'Europeo che segnerà la settimana di ripresa degli allenamenti alla Continassa. Massimiliano Allegri potrà contare su un gruppo ridotto di giocatori, visti i molti impegnati con le rispettive nazionali. La settimana prossima non vedrà solo la ripresa degli allenamenti, ma anche il calciomercato dovrebbe iniziare a muovere alcuni giocatori. La Juventus è su Manuel Locatelli, ed incontrerà la settimana prossima il Sassuolo per continuare a parlarne.

Prima di tutto però in casa bianconera c'è da risolvere la situazione contratti. Il futuro di Paulo Dybala è a tinte bianconere, con l'agente che incontrerà nei prossimi giorni la dirigenza per il rinnovo: 10 milioni annui più una serie di bonus, con Dybala che ritroverà al suo rientro a Torino Massimiliano Allegri. L'altro nodo da sciogliere è quello relativo a Cristiano Ronaldo, che sta per affrontare l'ultimo anno di contratto con la squadra bianconera.

Nei giorni scorsi, soprattutto dopo l'eliminazione del Portogallo dagli Europei, si è parlato del futuro del numero 7 della Juventus, accostato al PSG e al Manchester United. Ronaldo non ha ancora parlato apertamente di cosa farà, e si sta godendo le vacanze con Georgina e i figli. A parlare del suo futuro però, è stato il giornalista del portale lusitano SIC Noticias Pedro Sepulveda, che ha parlato su Twitch: "La decisione di Cristiano Ronaldo è quella di restare alla Juventus ancora per un’altra stagione" ha affermato, con i Tweet apparsi in rete che hanno condiviso la sua notizia. Nonostante le parole del giornalista, sul futuro di Ronaldo non c'è alcuna certezza: il portoghese probabilmente parlerà dopo le meritate vacanze, ma intanto il suo procuratore Jorge Mendes è a Roma fino a domenica, e una volta partito dalla Capitale potrebbe fare tappa a Torino per incontrare la dirigenza della Juventus.