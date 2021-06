Ronaldo: doppietta con il Portogallo ed ennesimo record, è nella storia

Il portoghese ha infranto un altro primato

La giornata di ieri ha visto l'esordio agli Europei di Cristiano Ronaldo e del suo Portogallo, che hanno spazzato via l'Ungheria con un perentorio 3-0. Protagonista della serata è stato proprio il numero 7, che ha messo a segno una doppietta e che ha superato dei nuovi record. Intanto le due reti segnate, gli hanno permesso di diventare il calciatore capocannoniere di sempre agli Europei, con undici reti all'attivo, e anche l'unico ad essere riuscito a trovare la via del gol in cinque edizioni consecutive e ad aver siglato tre doppiette in tre edizioni diverse. Ronaldo è pra è a quota 106 gol con il Portogallo, sempre più vicino al record di marcature con una nazionale, 109, dell'iraniano Ali Daei.