Romulo: “Spero la Juve vinca il campionato. Allegri ha bisogno di tempo”

Sulla sua esperienza alla Juve ha aggiunto: " Arrivare in quell'ambiente è il massimo nel calcio italiano , è un qualcosa che non avevo mai visto. Noi calciatori lì dobbiamo solamente cercare a calcio, al resto ci pensano loro. Tutti pensano sempre a vincere, lì è veramente l'unica cosa che conta. Sei circondato da campioni e ha una struttura meravigliosa. Non avevo mai avuto un infortunio in vita mia e la pubalgia non mi ha fatto neanche allenare. Purtroppo ero sempre infortunato e non potevo neanche godermi gli scudetti e la finale di Champions". Lo stesso infortunio di Vlahovic : " Deve continuare a lavorare e avere pazienza. Deve lavorare anche con dei dolori forti perchè più stai fermo e più la pubalgia fa peggio . Ma c'è lo staff medico della Juventus che è fenomenale ".

Chiosa finale sulla Juve in Serie A: "Spero che la Juve vinca il campionato. Ho visto quel mondo e ammiro quell'ambiente. Ha tutto per fare una seconda parte di stagione fantastica come ha fatto nelle ultime partite prima della pausa. La Juve è quella che si preparerà meglio alla ripartenza. Un allenatore come Allegri ha bisogno di tempo. Non capivo quando i tifosi lo volevano "out". Sa gestire lo spogliatoio ed è molto intelligente. Fossi in Allegri mi prenderei (ride ndr.). Pogba? Anche se non è al top, resta il centro del progetto e quando rientrerà anche gli avversari avranno più paura della squadra. Secondo me è il giocatore più forte che ha la Juve".