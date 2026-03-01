90’+4- Triplice fischio, finisce qui Roma Juventus. Una partita ricca di emozioni allo stadio Olimpico, grande reazione della Juventus che sotto di due gol riesce a pareggiare la gara con la rete di Gatti nel finale. I bianconeri restano così a meno quattro dalla Roma e vedono ancora la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League.
90’+ 3- RETEEEEEEEEEEEEEE!!!!!!. Il neo entrato Federico Gatti si fa trovare pronto sul cross di Zhegrova e segna una rete importantissima. La Juventus completa così la rimonta in pieno recupero.
90’- Il quarto uomo segnala 4 minuti di recupero.
90’- Sostituzione anche per Gasperini, esce Pellegrini per lasciare spazio a Zaragoza.
89’- Ancora cambi in casa Juve. Entrano Gatti e Openda al posto di Bremer e Cambiaso.
86’- Ndicka sfiora l’autogol. Sul cross di Boga, il difensore della Roma intercetta di testa e rischia di mandare la palla nella propria porta. Sarà corner per i bianconeri.
84’- Grande intervento di Bremer su Malen. Il difensore brasiliano legge bene la situazione e chiude in maniera perfetta l’offensiva del centravanti giallorosso.
83’- Lungo possesso palla della Juventus che cerca di scardinare la difesa avversaria.
80’- Dieci minuti al termine con i bianconeri che adesso provano a pareggiare la gara.
78’- RETEEEEEEEE. Boga riapre il match approfittando di una sbavatura difensiva della Roma e rimette in partita la Juventus.
74’- Sostituzioni anche in casa Roma. Dentro Ghilardi e El Aynaoui fuori Cristante e Rensch.
72’- Ci prova Boga con un’iniziativa personale, Pisilli legge bene la situazione e allontana la palla.
71’- Doppio cambio per la Juventus. Escono dal terreno di gioco Conceiçao e Thuram, al loro posto Miretti e Zhegrova.
69’- Koopmeiners prova il mancino dai 20 metri, attento Svilar che non si fa sorprendere.
65’- GOL ROMA. Malen scappa in profondità sull’assist di Kone e supera Perin con un tocco morbido. Si fa dura ora per i bianconeri.
62’- Prima sostituzione della gara. Mister Spalletti inserisce Boga al posto di David.
61’- Malen tenta l’eurogol. Sul cross di Cristante l’olandese prova la rovesciata, palla sul fondo.
58’- Intervento duro di Rensch ai danni di Yildiz. Proteste dalla panchina bianconera per la mancata ammonizione.
54’- RETE ROMA. I giallorossi si riportano avanti nel risultato con la rete di Ndicka. Il difensore approfitta dell’assist di Pellegrini e insacca il pallone alle spalle di Perin. Gol che arriva in un buon momento per la Juventus,
51’- Yildiz vicino al gol. Il numero 10 bianconero tenta la conclusione da una buona posizione ma il pallone finisce di poco a lato.
47’- GOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL!!!. Grandissima rete di Conceiçao che riporta in parità il risultato. Il portoghese servito da Bremer calcia al volo sotto all’incrocio dei pali dove Svilar non può arrivare.
46’- Inizia la seconda frazione di gioco, primo pallone per la Roma. Nessun cambio per i due allenatori.
45’+1- Finisce qui il primo tempo. Si rientra negli spogliatoi con il risultato di 1-0 in favore della Roma. A sbloccare il match è stata la rete di Wesley.
45’- Il quarto uomo segnala un minuto di recupero.
44’- Tiro di David di poco al lato. Sul recupero palla di Yildiz la palla arriva al centravanti canadese, conclusione però che non crea pericoli a Svilar.
42’- Juventus che prova subito a reagire, ci prova Koopmeiners con un tiro da fuori area, conclusione però respinta dalla difesa avversaria.
39’- GOL ROMA. Si portano avanti i giallorossi con un gran gol di Wesley, Perin non può fare nulla sulla conclusione a giro del brasiliano.
38’- Giallorossi che continuano a spingere, sarà corner per la squadra di Gasperini.
36’- Roma pericolosa con Cristante. Il centrocampista spreca una buona occasione colpendo male di testa.
33’- McKennie va vicino alla rete del vantaggio. Sul cross di Kalulu arriva il colpo di testa del centrocampista statunitense, la palla sfiora il palo e finisce sul fondo.
31’- Cristante mura la conclusione di Conceiçao. Contropiede dei bianconeri con una grande giocata di Yildiz, il turco serve Conceiçao ma il suo tiro viene murato dal centrocampista giallorosso. Buona chance per la Juve.
30’- Trascorsa la prima mezz’ora di gioco, Juventus molto più attiva in questi ultimi minuti.
27’- Prima ammonizione del match. Il direttore di gara sanziona Wesley per la trattenuta su McKennie.
24’- Grandissima parata di Perin!. Il portiere bianconero salva la propria squadra con un miracolo sulla conclusione ravvicinata di Malen. Sarà corner i padroni di casa.
22’- Chance per i bianconeri. Ancora una volta un brutto errore di Cristante in mezzo al campo, ma Yildiz sbaglia il passaggio per David e la Juventus non riesce ad arrivare in porta.
21’- Grande chiusura di Kaluku su Malen. Il difensore francese non si fa sorprendere dall’attaccante giallorosso e manda la palla in rimessa laterale.
17’- Dopo un’inizio di partita a ritmi alti, le due squadre sembrano ora voler gestire il possesso e studiarsi.
14’- Ancora una chance per i bianconeri, questa volta con un triangolo tra David e Conceiçao. Attento Rensch a leggere bene la situazione.
12’- Yildiz spreca una buona occasione. Sul recupero palla di David, Yildiz viene lanciato verso la porta, ci prova con il mancino ma non trova lo specchio della porta. Poteva fare decisamente meglio in questo frangente.
10’- Prova a farsi vedere anche la Juventus, ci prova Conceiçao con un tiro da fuori area, palla alta sopra la traversa.
7’- Giallorossi in continua pressione, attento Bremer in quest’occasione sul cross di Wesley.
3’- Occasione Roma. Pisilli approfitta di un rinvio sbagliato di Perin e conclude in porta, sulla respinta del portiere bianconero la palla arriva a Pellegrini che calcia alto da pochi metri. Partenza forte della squadra di Gasperini.
1’- Si parte!. Inizia Roma-Juventus, primo possesso per i bianconeri.
Big match all’Olimpico con la sfida tra Roma e Juventus, valida per la 27ª giornata di Serie A. Gara fondamentale per entrambe le squadre che si giocano la qualificazione per la prossima Champions League. Calcio d’inizio alle ore 20:45, segui la diretta scritta del match con noi!.