Roma-Juventus, i bianconeri non vincono all’Olimpico dal 2022

L’ultima vittoria della Juventus sul campo della Roma, risale alla stagione 2021/22. In quell’occasione finì 3-4 per i bianconeri.

Questa sera allo stadio Olimpico di Roma, andrà in scena il big match tra la squadra giallorossa e gli uomini di Spalletti. Una gara delicata e importante per entrambe le squadre, che sono alla ricerca di punti per continuare a sperare in un piazzamento tra le prime quattro.

I padroni di casa sono reduci dalla netta vittoria ai danni della Cremonese, mentre i bianconeri dalla brutta sconfitta casalinga con il Como. L’ultima volta che la Juventus ha ottenuto il successo nel fortino giallorosso risale all’annata 2021/2022: 3-4, marcatori Abraham, Pellegrini, Mkhitaryan, Morata, Locatelli, Kulusevski e De Sciglio.