Roma-Juventus: le formazioni ufficiali

La Juventus scenderà in campo tra pochi minuti contro la Roma nella partita valevole per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. I bianconeri cercheranno la prima vittoria del nuovo anno,per riprendere a correre dopo il pareggio contro il Napoli di giovedì e per prepararsi al meglio alla finale di Supercoppa Italiana in programma mercoledì contro l'Inter.