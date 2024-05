Roma – Juventus, le formazioni ufficiali: ci sono Dybala e Chiesa

Nel posticipo domenicale della trentacinquesima giornata, la Romaaffronta la Juventusin una partita determinante per la corsa Champions di entrambe le squadre. I bianconeri confermano il solito blocco difensivo, con Cambiaso a sinistra e Weah a destra. Davanti rientra Chiesa dal primo minuto, pronto a far coppia con Vlahovic. I giallorossi, con un occhio sulla semifinale di Europa League, danno spazio a qualche riserva, come Baldanzi, che prende il posto di El Shaarawy. C'è l'ex della sfida Dybala, pronto a far coppia con Lukaku. A centrocampo confermato Paredes, mentre Huijsen parte dalla panchina.