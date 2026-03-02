Roma-Juventus, dati e statistiche del post partita

La società bianconera, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha analizzato dati e statistiche del post partita tra Roma e Juventus. Di seguito la nota del club:

ROMA-JUVENTUS: I DATI E LE STATISTICHE DEL POST PARTITA

Considerando gli scontri diretti tra le squadre nelle prime cinque posizioni in classifica prima dell’inizio della giornata, nessuna squadra ha ottenuto più punti della Juventus (11 come Napoli e Milan).

Dopo l’1-1 del 5 maggio 2024 e quello del 6 aprile 2025, Roma e Juventus hanno impattato tre sfide di fila all’Olimpico in Serie A per la prima volta da quelle tra il 2000 e il 2002.

La Roma ha subito tre gol in questa sfida, dopo che ne aveva subiti sei tra tutte le precedenti 26 gare disputate nella Serie A 2025/26. La Juventus è la prima squadra a segnare almeno tre reti ai giallorossi in campionato dalla Fiorentina nell’ottobre 2024 (5-1 in quel caso).

Solo in altre tre occasioni c’erano state almeno sei reti complessivamente tra Roma e Juventus all’Olimpico in Serie A: 3-4 nel gennaio 2022, 3-3 nel gennaio 1962 e 1-5 nel novembre 1946.

Quello di Federico Gatti al 92:15 è il terzo gol più tardivo per un giocatore della Juventus contro la Roma in Serie A, dietro a quelli di Osvaldo a maggio 2014 (93:52) e Felipe Melo ad agosto 2009 (92:32).

Federico Gatti ha segnato almeno una rete in due sfide consecutive tra tutte le competizioni per la seconda volta nella sua carriera, dopo che ci era già riuscito a dicembre 2023 (vs Napoli e Monza).

Francisco Conceição non segnava in Serie A proprio dalla gara di andata contro la Roma, lo scorso 20 dicembre. Il portoghese ha segnato la sua terza rete alla ventesima presenza in questo campionato, già tante quante quelle realizzate nello scorso torneo in 26 gare disputate.

Francisco Conceicao è solo il secondo giocatore portoghese a segnare in entrambe le sfide stagionali contro la Roma in Serie A dopo Cristiano Ronaldo nel 2020/21, sempre con la Juventus.

Con l’assist per la rete di Francisco Conceição, quella in corso diventa la miglior stagione per Bremer in termini di partecipazioni al gol in Serie A: sei per il difensore brasiliano nel torneo in corso – tre gol e tre assist.

Secondo gol per Jérémie Boga contro la Roma in Serie A, dopo quello dell’1 febbraio 2020 quando vestiva la maglia del Sassuolo; il francese non segnava una rete nella massima serie dall’1 aprile 2023 con l’Atalanta, anche in quel caso in trasferta (vs Cremonese).

150ª presenza per Andrea Cambiaso in Serie A, la 92esima con la maglia della Juventus.