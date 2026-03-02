Roma-Juve, Spalletti alla DS: “A loro vanno fatti i complimenti”

Ai microfoni di Rai Sport, Luciano Spalletti ha parlato della prestazione della sua Juve ieri nella gara contro la Roma

Intervenuto a La Nuova Domenica Sportiva, Luciano Spalletti ha commentato così il pareggio ottenuto dalla sua Juve in casa della Roma. Di seguito le sue parole: “La squadra merita i complimenti. Perché venire a giocare una gara del genere con una pesantezza di classifica imponente, avere queste reazioni qui dopo che sei sotto di due gol, dopo che nel primo tempo ti eri preparato la situazione per poterla indirizzare meglio, non ce la fai e poi vai sotto di due gol nel secondo tempo.

Quando li ho visti che chiamavano la palla perché volevano continuare a giocare, volevano provare ugualmente, ho avuto la conferma di quello che penso di questi calciatori che sono, soprattutto delle persone intelligenti, dei professionisti seri. E poi che hanno anche un carattere perché sotto l’aspetto mentale noi avevamo fatto fatica due giorni fa, avevamo giocato 120 minuti, larga parte in inferiorità numerica.

Uscendo in quella maniera lì dove probabilmente la squadra meritava qualcosa di diverso, per cui sono tutte cose che te provi a stimolare dentro la testa dei calciatori e vai alla ricerca di tutte quelle fasi bellissime che ti diano poi una reazione, però se non ci mettono del sugo e se non sono intelligenti a parlarsi fra di loro, non sono così bravi a fare quel passo indietro di umiltà dove vanno a raspare sul fondo dell’orgoglio diventa difficilissimo fare un risultato così.

Ti ringrazio, l’altra volta mi hai ripreso, perché ho sostituito tardi, poi mi rifai i complimenti perché trasferisco carattere, però sono loro. Io, il mio dispiacere o perlomeno la mia illusione era che a un momento di questo campionato io pensavo che la squadra riuscisse a decollare, perché la vedevo giocare benissimo, aveva preso questo modo di sentirsi protagonista, di andare a giocare un bel calcio fatto di qualità, di sostituzione nei ruoli, di pallate lunghe lì, di giocate corte.

Gli vedevo una crescita, una potenzialità ancora superiore a quella che hanno fatto vedere per un largo tratto del campionato. Ora invece c’è entrato di mezzo delle situazioni che ci hanno creato queste difficoltà dove non siamo stati bravi a portare a casa delle partite, abbiamo durato fatica, non siamo stati fortunati e ora si è fatto un passettino indietro, però vederli fare questo risultato qui e questa reazione qui su questo campo contro questa squadra, in questa maniera qui, è sintomo di ragazzi forti e di testi sane, di professionisti veri che si coinvolgono poi in quella che deve essere la situazione successiva anche da soli.

Allora, guarda, ti voglio dire qual è stata l’ultima riunione che abbiamo fatto. Abbiamo fatto una riunione, allora abbiamo guardato alcune situazioni della squadra. Poi ho detto, allora, oggi vi ho fatto fare dai miei analisti, vi ho fatto fare un video di una squadra che gioca il calcio che io vorrei che si andasse a giocare. Guardate che mi basta anche non arrivare a quel livello lì, mi basta anche prendere qualcosa di meno, perché abbiamo preso una squadra top al mondo, top in Europa, per cui ora vi farò vedere delle immagini che ci debbono dare naturalmente delle linee guida, ma basta prendere l’idea, non importa arrivare a quel livello lì.

Gli ho fatto vedere un video di loro, gli avevo fatto vedere le migliori azioni di loro, le avevo fatte montare da Riccardo Scirea e tutto il suo staff ed era venuta fuori praticamente che la squadra che a me piace più di tutte è quello che loro m’hanno fatto vedere fino a quel punto lì, perché loro in un periodo di questo campionato m’hanno veramente entusiasmato e credevo veramente di riuscire a riproporre quelle robe bellissime che qualche volta mi è successo di fare l’allenatore con le squadre.”