Roma-Juve, SkySport: “Un ex bianconero out dai convocati”

Attraverso un messaggio su X, il giornalista di SkySport Angelo Mangiante ha parlato dei convocati giallorossi per Roma-Juve

Attraverso un post su X, il giornalista di SkySport Angelo Mangiante ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dei giallorossi in vista di Roma-Juve. Di seguito le sue parole: “Dybala test ok oggi in gruppo, recuperato per il match con la Juventus. Sarà tra i convocati. Out invece Soulè e Hermoso, non saranno convocati.”