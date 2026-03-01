Attraverso un post su X, il giornalista di SkySport Angelo Mangiante ha rilasciato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dei giallorossi in vista di Roma-Juve. Di seguito le sue parole: “Dybala test ok oggi in gruppo, recuperato per il match con la Juventus. Sarà tra i convocati. Out invece Soulè e Hermoso, non saranno convocati.”
Roma-Juve, SkySport: “Un ex bianconero out dai convocati”
Riccardo Focolari – 1 Marzo, 10:46
Attraverso un messaggio su X, il giornalista di SkySport Angelo Mangiante ha parlato dei convocati giallorossi per Roma-Juve