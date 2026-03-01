Roma-Juve, rebus centrocampo: chi sostituisce Locatelli?

La Juve scende in campo contro la Roma con la voglia di rimettersi sulla retta via per un posto in Champions League, dopo la cocente uscita per mano del Galatasaray. Per Luciano Spalletti il principale rebus di formazione riguarda la sostituzione dello squalificato Manuel Locatelli. Un’assenza pesante in cabina di regia che obbliga il tecnico bianconero a rivedere gli equilibri del centrocampo. Di seguito il probabile XI del match.
Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Koopmeiners, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. All. Spalletti