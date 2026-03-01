Roma-Juve, numeri e statistiche del match

In vista di Roma-Juve, fischio d'inizio stasera alle 20:45, vi presentiamo i numeri e le statistiche di questo scontro diretto

Roma-Juve sarà una gara determinante per un posto in Champions League, tra due squadre che si contendono la quarta posizione in classifica. La Juventus è rimasta imbattuta in 10 delle ultime 11 sfide di Serie A contro la Roma (5 vittorie, cinque pareggi).

I giallorossi hanno vinto solo una delle ultime sei gare casalinghe contro i bianconeri in campionato (3 sconfitte 2 pareggi), dopo che aveva trovato il successo in tre delle quattro più recenti. Dopo l’1-1 del 5 maggio 2024 e quello del 6 aprile 2025, i giallorossi possono pareggiare tre sfide interne consecutive contro i bianconeri nel torneo per la prima volta dopo il periodo tra il 2000 e il 2002.

La Juventus è la squadra che ha battuto più volte la Roma in Serie A: 87 successi bianconeri in 183 confronti (42 vittorie dei giallorossi e 54 pareggi); inoltre, i bianconeri hanno segnato 280 gol nel torneo contro i capitolini: solo l’Inter ne conta di più (300).