Roma-Juve, Ndicka a DAZN: “Volevamo i tre punti”

Il commento del difensore giallorosso al termine della sfida contro la Juventus.

Il difensore della Roma Evan Ndicka ha commentato il pari contro la Juventus ai microfoni di DAZN. Di seguito le sue parole:

C’è stato anche un confronto tra voi difensori sugli ultimi gol subiti. Di cosa si è parlato? “Quello che si dice nello spogliatoio rimane nello spogliatoio. Dobbiamo andare avanti. Abbiamo fatto una bella partita. Guardiamo adesso il Genoa”.

È una delusione non aver preso i tre punti? “Ovviamente volevamo vincere, sono onesto, volevamo prendere tre punti, ma nel calcio non si può controllare tutto. Abbiamo preso un punto adesso, abbiamo fatto una buona partita, hanno fatto tre gol, bravi loro. Adesso guardiamo avanti, siamo davanti”.

La Roma fin qui ha commesso pochi errori in fase difensiva: ”Certo che ovviamente fa male per me e per tutta la squadra, ma come ho già detto, restiamo positivi, abbiamo fatto tre gol, ovviamente volevamo prendere tre punti, questo è sicuro, ma guardiamo davanti perché siamo noi davanti, non possiamo pigliare tutto, no, ovviamente no. Guardiamo al Genoa oggi, dopo la partita adesso è normale che siamo tutti un po’ delusi, io e la squadra siamo un po’ delusi. Lavoriamo su queste cose”.