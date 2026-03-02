Roma-Juve, le parole di Gatti a DAZN: “Gol importantissimo”

Il commento del difensore bianconero al termine del big match contro la squadra giallorossa.

Federico Gatti, autore del gol che ha regalato un punto fondamentale alla Juventus, al termine del match ha parlato così ai microfoni di DAZN:

Il tuo è un gol importantissimo: “Non mi sono neanche reso conto, ero sul filo del fuorigioco. Veramente un gol importantissimo, Ci tiene lì attaccati. Mancano 11 partite, siamo ancora lì, quindi c’è poco da dire”.

La tua esultanza?: “Così, è nata un paio di mesi fa con i ragazzi serbi, con Dusan e Filip Kostic, scherzavamo nello spogliatoio e da lì è partito un po’ tutto”.