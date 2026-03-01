Roma-Juve, le formazioni ufficiali del match

In vista dello scontro diretto tra Roma e Juve, di seguito sono riportate le scelte degli allenatori delle due squadre

Sono state ufficializzate le scelte di formazione di Roma e Juventus per il big match dell’Olimpico, valido per il 27° turno di Serie A. Mister Gasperini sceglie Rensch e Pisilli dal 1′, tenendo il grande ex Dybala inizialmente in panchina. Sul fronte opposto, mister Spalletti schiera David punta centrale, con alle spalle Conceicao e Yildiz. Di seguito i due schieramenti in campo:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Konè, Cristante, Wesley; Pellegrini, Pisilli; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.