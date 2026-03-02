Roma-Juve, il commento di Perin a DAZN: “Abbiamo dimostrato anima e carattere”

Le parole del portiere bianconero al termine della sfida contro la squadra capitolina.

Al termine della gara contro la Roma, Mattia Perin ha commentato ai microfoni di DAZN, la prestazione della sua squadra. Qui sotto la sua analisi:

Come nella gara di coppa, aveva dimostrato di non mollare: “Sicuramente dimostriamo che abbiamo anima e carattere. Ovviamente dobbiamo migliorare ancora diverse cose. Nel primo tempo stavamo dominando, abbiamo avuto cinque palle gol su contropiede, su palle recuperate a trequarti, se riuscissimo a diventare più concreti non dovremmo fare queste rimonte. Però che dire a questa squadra. Per l’anima, per il carattere che ha. Ci possono dire tutto sul piano tecnico e fisico, ma sul piano dell’anima e del carattere penso non ci possano dire niente. Sicuramente questa è una delle poche cose che si può controllare nel calcio, l’atteggiamento che si mette in campo”.

Con una sconfitta si sarebbe fatta dura per la Champions?: “Assolutamente, la Roma sarebbe andata a 7 punti e diventava difficile. Ora a 4 punti non è cambiato niente, siamo lì, abbiamo vinto lo scontro diretto, quindi per la regola saremmo sopra, sono quindi tre punti, a parità di punti saremmo sopra la Roma, ma non c’è solo al Roma, c’è anche l’Atalanta, c’è anche il Como che sta facendo un grandissimo campionato, quindi dobbiamo migliorare alcune cose, ma non c’è da migliorare il carattere, questo è già un buon punto di partenza”.