Roma-Juve, David: “Non è una gara decisiva”

Ai microfoni di Dazn, nel consueto pre partita, l'attaccante della Juve Jonathan David ha analizzato la sfida con la Roma

Jonathan David, attaccante della Juve, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Roma-Juve. Di seguito le sue parole: “Minaccia o possibilità? Io la vedo sicuramente come una possibilità, anche di dimostrare la qualità e il livello che abbiamo. Sento la pressione, ma credo sia una cosa positiva, ti spinge a dare il meglio, a fare sempre meglio partita dopo partita. Non andrei così lontano nel dire che è una partita già così decisiva, però sicuramente è una partita importante, ovviamente anche per come è messa la classifica.”