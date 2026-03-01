Roma-Juve, Conceicao a Dazn: “Ci siamo meritati il pareggio. Spalletti mi chiede di…”

Le parole del calciatore bianconero rilasciate ai microfoni di Dazn al termine del big match contro la Roma

Finisce 3-3 il big match tra Roma e Juventus. Al termine della gara Conceicao è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la prestazione offerta contro i giallorossi. Queste le sue parole:

“Gol che ho fatto? È stato bello, però sono molto più felice di quello che abbiamo fatto dopo quel 3-1 perché la partita dopo era molto difficile per riuscire a fare qualcosa, e tutta la squadra ha fatto un gran lavoro. Ci siamo meritati questo pareggio, e penso che se c’era una squadra che doveva vincere quella eravamo noi, perché abbiamo avuto alcune opportunità dove potevamo fare un po’ meglio.

Video del gol? Me l’hanno mandato. E mi hanno detto “bravo, bravo, devi tirare, devi rischiare”, è quello che ho fatto. Il primo tempo ho tirato anche due volte, non sono riuscito però io sono così, rischio al massimo, provo a fare. Ho già avuto qualche opportunità prima di questa partita di fare gol, non l’ho fatto, ho fatto partite buone però oggi questo gol è riuscito ad aiutare la squadra, e questo è il più importante.

Se mi manca la finalizzazione per diventare un esterno di livello mondiale? Si, penso che per diventare di un altro livello quello di sicuro devo fare più gol. Io sono il primo a sapere questo, voglio lavorare tanto su questo. Ho avuto tante opportunità per questo, per quello non sono riuscito a fare gol, però sono il primo a stare male con quello perché so che chi gioca alla Juve davanti deve fare gol.

Sto lavorando e spero aiutare di più la squadra con questo. Rapporto con Spalletti e cosa mi chiede? Penso che anche senza palla devo aiutare la squadra, sono il primo difensore lì davanti ed è quello che provo a fare i contrasti, aiutare a difendere la squadra, a non prendere gol. Penso che tutta la squadra è riuscita, però era una partita molto difficile. Spalletti mi chiede sempre di giocare per la squadra, che dopo la qualità esce sempre e mi dà sempre tanta fiducia a me e a tutti i giocatori, e io devo continuare a lavorare per aiutare sempre di più”.