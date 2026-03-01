Roma-Juve, Chiellini: “Mi aspetto una prestazione matura”

Nel consueto pre partita di Dazn è intervenuto ai loro microfoni il Director of Football Strategy della Juve Giorgio Chiellini

Vi aspettavate di arrivare a competere fino in fondo con una Roma così forte? L’avevate messo in preventivo?

“Ma sì, certamente, la Roma è una squadra forte, ha un allenatore forte, quindi ci aspettiamo di lottare fino all’ultima partita. Oggi è una partita importante, dobbiamo anche recuperare qualche punto che abbiamo lasciato nelle ultime paritte di campionato, ma secondo me, a prescindere dal risultato di quest’oggi, ci sarà da lottare con tutte le squadre fino all’ultimo minuto dell’ultima partita per capire chi andrà in Champions.”

Spalletti non ha parlato dopo la Champions. Come siete arrivati a questa partita che se non dovesse andare vi porterebbe lontani dalla Champions?

“Sì, non finisce domani, ma è chiaro che è una partita molto importante per entrambe le squadre ed entrambe le direzioni. Io credo che ci arriviamo bene, perchè a parte il passo falso col Como, che è l’unica partita degli ultimi 3 mesi in cui abbiamo fatto veramente una brutta prestazione, la squadra ha dato dimostrazione ancora una volta di solidità, di forza, comunque sta mettendo dentro quella fiducia e consapevolezza di essere una grade squadra. Quindi oggi non so se vinceremo o meno, ma quello che mi aspetto è una prestazione matura, una prestazione da Juventus come c’è stata mercoledì e come c’è stata in quasi tutte le partite, tranne ultimamente quella di Como.”

Sal Da Vinci ha vinto Sanremo con “Per sempre sì”. Sarà per sempre sì tra la Juventus e Luciano Spalletti?

“I per sempre quanto durano? Non vorrei… sto scherzando… (ride, ndr). Lo step di oggi è la partita, poi purtroppo avremo più tempo nelle settimane per metterci a sedere con Luciano, ma l’ho ripetuto tante volte che non vedo nessun altro sulla panchina della Juventus il prossimo anno. Diamo tempo al tempo senza metterci step, scadenza o altre cose. Comunque io ho scoperto che c’è un altro Chiello, lo saluto, molto più bravo di me a cantare, fino all’anno scorso non lo conoscevo, lo inviterò una volta ad una partita, almeno… ora c’è un Chiello più famoso di me.”