Rizzitelli: “Dybala-Abraham bel tandem, Di Maria può pagare dazio”

Ruggero Rizzitelli, ex calciatore, ha analizzato le varie coppie d'attacco della Serie A, parlando di Dybala e Di Maria.

Ruggero Rizzitelli, ex calciatore della Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport, parlando dei giallorossi. Ecco le sue parole su Dybala e Abraham: "Già, è un bel tandem, affascinante. Senza esagerare con i paragoni, mi viene in mente un’altra coppia d’oro: Totti-Batistuta. Lo scorso anno abbiamo imparato a conoscere ed apprezzare Abraham, che è inglese e come tale si pensava che faticasse ad ambientarsi".