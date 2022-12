Juve, che scippo! E’ già partita la telefonata di Marotta / News

Difficile fare piani a lunga gittata per la Juventus, che prima deve fare i conti con la risoluzione delle problematiche processuali che l'hanno travolta in seguito all'inchiesta Prisma. Tuttavia Exor sta già pensando ad un nuovo organigramma per la Vecchia Signora del futuro. Data importantissima in tal senso sarà il prossimo 18 gennaio, in cui si riunirà il nuovo Consiglio di Amministrazione del club piemontese. Fra le questioni più chiacchierate c'è il possibile ritorno di Beppe Marotta a Torino. L'as nerazzurro intrattiene contatti fitti con John Elkann, anche per via di una profonda stima reciproca. Qualora Marotta dovesse accettare la corte della Juve, non sarebbe l'unico volto già conosciuto che rivedremmo alla Continassa<<<