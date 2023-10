Zazzaroni: “La Juventus non ha il centrocampo per puntare allo Scudetto”

Zazzaroni ha detto la sua in chiave lotta Scudetto: per il giornalista la Juve mancherebbe di un centrocampo all'altezza di questo compito

Falcidiata dagli spinosi casi di Paul Pogba e Nicolò Fagioli, Ivan Zazzaroni "rincara" la dose. Ospite a Pressing, il giornalista ha parlato della Juventuse delle chance di conquistare lo Scudetto in questa stagione. Ecco la sua risposta: "Se avesse la possibilità di migliorare nettamente il centrocampo, la Juventus potrebbe concorrere per il secondo posto. Non è da primo posto perché ci sono squadre più forti, poi se succede qualcosa a Inter, Milan e Napoli ci saranno le condizioni ma basta vedere l'organico".