Il riassunto della giornata: dubbi di formazione alla vigilia

Tra i passaggi più salienti delle parole di mister Allegri emerge qualche dubbio di formazione per domani- soprattutto su Vlahovic e Alex Sandro- e il resoconto di una settimana difficile: dalla penalizzazione alla sconfitta contro l'Empoli. Per l'ultima sfida casalinga Allegri ha detto: "la matematica non ci lascia ancora fuori da niente. Dovremo essere molto bravi." Infine sui rapporti con la società e sul futuro ha detto: "Con la società siamo in linea su tutto. Io sono l’allenatore e sono abbastanza aziendalista, tengo molto alla società e all’azienda per cui lavoro. Ho altri due anni di contratto... la stagione prossima la decideremo il 5 giugno perché dovremo pianificare tutta una serie di cose". Sul possibile undici l'allenatore bianconero dovrebbe schierare i suoi in un 3-4-3 -come riportato da SkySport- composto da Szczesny tra i pali, Gatti, Bremer, Danilo terzetto di difesa. Cuadrado e Kostic sugli esterni con Locatelli e Rabiot in mezzo al campo. Tridente offensivo composto da Chiesa e Di Maria ai lati di Kean.